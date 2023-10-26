مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بانفجار في أفغانستان

أعلن متحدث باسم الشرطة أن انفجاراً وقع، اليوم، بحيّ في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة. ولم يُعرف على الفور سبب الانفجار.

وأظهر مقطع مصوَّر مسجل من موقع الحادث جزءاً من المبنى وقد تحطمت نوافذه، بينما تتصاعد ألسنة اللهب داخله، ويتناثر الزجاج المهشم وغيره من الحطام في الشارع بأسفل. وكان تنظيم داعش في البلاد استهدف منطقة دشتي بارشي في كابول في السابق، وهو الذي نفَّذ هجمات مروعة على مدارس ومستشفيات ومساجد، كما هاجم التنظيم المتطرف مناطق أخرى في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زادران، أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى قريب، مشيراً إلى أن فريق تحقيق يوجد في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار.

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