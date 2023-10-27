مصدران أمنيان مصريان: سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر

قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز اليوم الجمعة إن مقذوفا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وأضافا أن المقذوف سقط في جزء من المدينة وهو أرض صحراوية. وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بعد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو "بتهديد جوي فوق البحر الأحمر" دون أن يخوض في تفاصيل.

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