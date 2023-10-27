مصاب برهاب المرتفعات يدخل «غينيس» بالقفز المظلي

سجل الطفل الإسكتلندي، تايلر لوف، 11 عاماً، المصاب برهاب المرتفعات، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأصغر شخص يقفز بالمظلات «ترادفياً» على الإطلاق من ارتفاع 3000 متر، منتزعاً بذلك اللقب من خالته تامي، 29 عاماً التي تحمله منذ أن كان عمرها 15 عاماً.

والقفز بالمظلات، من هوايات أسرة لوف، فوالدته كيري أندرسون، مظلية محترفة في القفز المنفرد، ومن المقرر أن يكمل جده توم أندرسون قفزته الـ 1000 نهاية هذا الأسبوع، حتى جدته لين، لم تتخلف عن الركب وأدت مؤخراً قفزة ترادفية بالمظلات.

وقالت كيري أندرسون والدة تايلز: «طلب مني ابني السماح له بالقفز، فأعددت له مفاجئة بحجز رحلة له إلى الدنمارك، حيث يسمح للأطفال دون سن الـ 16 بالقفز الترادفي بالمظلات، ورافقنا في الرحلة شريكي في العمل ناثان بوب، وهو لاعب قفز بالمظلات محترف، وابنته غريس، 12 عاماً». headtopics.com

وأضافت: «على الرغم من الإثارة، كان تايلر لا يزال خائفاً، لكونه مصاباً برهاب المرتفعات، وكنا متوترين لأنه لم يسبق له القفز على الإطلاق، ومع ذلك، وبمجرد أن قفز من الطائرة وأصبح في الهواء، تغلب على خوفه وأكمل القفزة، وبمجرد أن هبط على الأرض، اتصل بعمته تامي، وأخبرها بأنه حصل على اللقب».

وجمع تايلر وغريس من هذه القفزة مبلغ 1200 جنيه استرليني للأعمال الخيرية، والتي ستقسم بين بنوك الطعام المحلية والجمعيات الخيرية للأطفال، بعد أن كان هدفهما في الأصل الحصول على 200 جنيه فقط.

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