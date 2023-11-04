مشروع سفاري الشارقة يعزز السياحة البيئية في الإمارة

و أوضحت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث المهم ستركز على التعريف بالوجهات السياحية الجاذبة في إمارة الشارقة وإبراز المقومات التي تضمن تجربة سياحية استثنائية ومتميزة للراغبين في زيارة الإمارة ، لا سيما مع تعدد الخيارات في المناطق السياحية والبيئية التي تتنوع ما بين المواقع البرية والجبلية والساحلية والبحرية وكذلك المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.

ولفتت إلى أن الهيئة خصصت جناحًا خاصًا للتعريف بمشروع "سفاري الشارقة" ، الذي يعتبر الأكبر من نوعه خارج القارة الأفريقية ويضم أكثر من 50 ألف حيوان من الطيور والزواحف والحيوانات الأخرى في 12 بيئة مختلفة تعكس الحياة الطبيعية والتضاريس الرائعة في أفريقيا. و استطاع "سفاري الشارقة" في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة البيئية العالمية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سموه المستمرة لتطوير المشروع كأحد المنجزات البيئية الكبرى في الإمارة وتعزيز مرافقه المختلفة وإثرائه بالمزيد من الحيوانات والطيور التي تلبي شغف محبي السياحة الطبيعية والبيئية ومعالم الحياة البرية كما تكرس مفاهيم المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيئي وصولًا إلى صناعة سياحة بيئية مستدامة

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