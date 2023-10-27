مشروع سلطان الكبير | ابن الديرة | صحيفة الخليج

مشاريع صاحب السمو حاكم الشارقة التي لم تترك منطقة في الإمارة الباسمة إلا كان لها نصيب من عطاءاته هدفها كما جاء على لسان سموه «العيش الكريم والعزة»؛ حيث حرص على ربطها ببعد اقتصادي من ناحية انعكاسها المباشر على مستوى دخل الأسر المواطنة، فضلاً عن تعزيزها من قيم وترابط الأسر، والحفاظ على ثوابتها لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع.

«سلطان القلوب» الذي يحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأبنائه، يحمل المجتمع فوق كتفيه، ويوصل الليل بالنهار في سبيل راحة وسعادة أفراده، ينام من الليل قليله، وبما يعينه على قضاء يومه الذي يبدؤه بالصلاة والتعبد ليتفرغ بعد ذلك لدراسة حالات الأسر الاجتماعية، ومعرفة أعداد أفرادها ومصروفها ودخلها للوصول إلى احتياجاتها، ليصار بعد ذلك إلى التدخل مباشرة لمعالجة الحالات الطارئة، ورسم المشروعات والقوانين والقرارات، لغير الطارئة لتوفير العيش الكريم بطريقة مستدامة.

صاحب السمو حاكم الشارقة الذي لا يدع فرصة إلا ويستغلها لتحفيز أبنائه على العمل، وبعث السكينة في قلوبهم، حمل إلى أهالي خورفكان، خلال افتتاحه استراحة شيص، بشرى جديدة، تتمثل بمبانٍ ومشروعات ستوزع على المحتاجين والمستحقين من العوائل التي قد تكون لديها مشاكل اجتماعية. headtopics.com

صاحب السمو حاكم الشارقة الذي حرّك عجلة العمل في مختلف مناطق الإمارة، التي تتباهى كل واحدة منها بمشاريع تحاكي طبيعتها، لا يزال في جعبته الكثير من أدوات السعادة التي يترجمها على أرض الواقع بمنجزات تحاكي عمارة البشر والحجر، حيث يعلو البنيان بأشكال هندسية أحالت المشاريع المنجزة إلى تحف معمارية، ويواكب ذلك حراك مجتمعي بقرارات تعزز استقرار الأسر، عبر وظائف ومنح يشرف بنفسه على توزيعها.

الإمارة الباسمة تسير على طريق التطوير والحداثة بعجالة، مستمدة قوتها من نظرة سموه التي استشرف من خلالها احتياجات المناطق المستقبلية، ومتطلبات أبنائه الذين تغمرهم السعادة مع كل منجز أو مشروع يصار إلى إطلاقه، في أرض وعد صاحب السمو حاكم الشارقة أن يحيلها إلى جنة، وما تم إنجازه من مشاريع يعتبر جزءاً من مشروع سلطان الكبير الذي وضع نصب عينيه تطوير كل شبر في الإمارة الباسمة، وإسعاد أبنائها الذين تربع بعمله على قلوبهم. headtopics.com

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