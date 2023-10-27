مشتريات أسبوعية انتقائية تحرر مؤشر سوق دبي من الضغوط

انتقائية في أسهم بقطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.7% خلال الأسبوع إلى 9236.85 نقطة بضغط رئيسي من أسهم البنوك.

وزاد سهم «العربية للطيران» 3.6% إلى 2.57 درهم، مستقطباً تداولات ب21.45 مليون درهم، و«بنك المشرق» بنموه 7.4% إلى مستوى 160 درهماً لكن بسيولة هزيلة. واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 6.4 مليار درهم، منها 4.689 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.71 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.65 مليار درهم، منها 895.18 مليون سهم في أبوظبي، و756.45 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 88,240 صفقة.ارتفع مؤشر سوق دبي، خلال أسبوع، بنسبة 0.9% إلى مستوى 3786.55 نقطة، على وقع ارتفاع أسهم في قطاعات المرافق والعقار.

وزاد في الصناعة سهم «الخليج للملاحة» 1.7% و«العربية للطيران» 3.6% و«سالك» 2%، مقابل نزول «أرامكس» 4.7%. وفي قطاع المالية، انخفض «أبوظبي الأول» 4.31% و«أبوظبي الإسلامي» 1% و«أبوظبي التجاري» 2.5% و«ملتيبلاي» 1.24% و«العالمية القابضة» 0.05%. وارتفع في العقار سهم «الدار» 1.24% و«رأس الخيمة العقارية» 4.66% و«إشراق» 0.94%. headtopics.com

وبشأن أسهم الطاقة، ارتفع «دانة غاز» 1% و«أدنوك للحفر» 0.28%، مقابل نزول «أدنوك للغاز» 0.32% و«أدنوك للتوزيع» 0.6%.وتصدر قائمة الأسهم تداولات في أسبوع بسوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة» بقيمة 1.1 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 399.8 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 559.23 مليون درهم وصولاً إلى سعر 18.5 درهم، ثم «ملتيلاي»، الذي اجتذب 391.78 مليون درهم وأقفل عند 3.19 درهم، ورابعاً «الدار العقارية» بتداولات ب274.

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