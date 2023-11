مشاكسات أطفال تعرّض الأهل لمخالفات مرورية

وذكرت تقارير شرطية أن أجهزة المرور خالفت عشرات السائقين، خلال السنوات الماضية، بسبب سماحهم لأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وبسبب عدم وجود مقاعد مخصصة للأطفال. وذكر (أبوحمزة)، أن «رحلة القيادة بصحبة الأطفال، خصوصاً صغار السن، لا تخلو من المشاكسات والصراخ أو قذف الألعاب بين الأطفال، لكن الأمر يزداد تعقيداً في حالة غياب الأم أو عدم وجود شخص بالغ آخر، بصحبته، يمكنه التحكم في تصرفات الأطفال أثناء رحلة الطريق»، منبهاً إلى أنه «بوجه عام يجب على السائق التركيز على الطريق، حتى لا يكون أطفاله سبباً في وقوع حوادث أو مخالفات مرورية خطرة».

وأكد آباء وأمهات، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم واجهوا صعوبة مع أطفالهم العنيدين، لإلزامهم الحفاظ على وضع حزام الأمان، أو الجلوس في مقاعدهم المخصصة، أو عدم قيامهم بأمور من شأنها أن تشتت انتباههم أو تركيزهم أثناء القيادة على الطريق، فيما قال آخرون إنهم يطبقون حلولاً مختلفة للحد من مشاكسات الأطفال داخل المركبة، مثل تركيب أجهزة فيديو في المركبة، بحيث ينشغل الطفل في مشاهدة أفلام الكرتون أثناء الرحلة، أو بإعطائه جهازاً لوحياً أو هاتفاً ذكياً.

وأضاف العامري أن القانون حرص أيضاً على سلامة الأطفال والطلبة أثناء وجودهم داخل الحافلة المدرسية، وخلال صعودهم أو نزولهم منها، وذلك في المادتين 90 و91، بشأن إلزامية استخدام ذراع «قف» من قبل سائق الحافلة، والتزام سائق المركبة التوقف أثناء مشاهدة الحافلة وصعود الأطفال أو نزولهم منها، كما حرص المشرّع الإماراتي على المحافظة على سلامة الأطفال والأبناء أثناء استقلالهم وسائل النقل المختلفة.

