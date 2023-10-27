مشاركون يشيدون بالتنظيم المتميز لمزاينة سويحان في مهرجان الظفرة

وأكد مشاركون في أشواط المزاينة أن مزاينات الإبل في الدولة تسهم في دعم مُلاك الإبل الأصيلة وتسهم في زيادة حركة بيع وشراء الإبل، مثمنين دعم القيادة الرشيدة المتواصل للفعاليات والمهرجانات المرتبطة بالتراث بشكل عام والإبل بشكل خاص.

وأوضح عبدالله مبخوت المنهالي، أن مزاينات الإبل لها مزايا عديدة تتمثل في اهتمامها بسلالات الإبل الأصيلة والمحافظة على الموروث الإماراتي والعادات والتقاليد المرتبطة بالإبل ونقلها للأبناء والأحفاد جيلاً بعد جيل، إلى جانب تسليط الضوء على الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها مناطق المزاينات.

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