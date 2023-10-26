مشاركة نخبة النجوم بدوري التنس العالمي في أبوظبي

من أبرز نجوم التنس العالميين ضمن منافسات الموسم الثاني من دوري التنس العالمي لهذا العام، إذ يشارك في هذه النسخة من البطولة 16 لاعباً من أفضل لاعبي التنس على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات الحدث الذي يقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر.

تضم تشكيلة اللاعبين الرجال إلى جانب ميدفيديف، كلاً من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، والذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً الذي وصل إلى ربع نهائي بطولة جراند سلام في عام 2023، فيما أكد منظمو البطولة مشاركة كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً وبطلة جراند سلام أربع مرات، ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً وبطلة ويمبلدون لعام 2022، إلى جانب سابالينكا في تشكيلة السيدات للنسخة الثانية من «العرض الأقوى في الملعب».

وفي تعليقها عن مشاركتها في البطولة، قالت سابالينكا: «متحمسة جداً للمشاركة في هذا الموسم من دوري التنس العالمي، وأتطلع بفارغ الصبر إلى معرفة اللاعبين الذين سأشاركهم المنافسات». ومن جانبه، يتطلع المصنف الثالث عالمياً، دانييل ميدفيديف، إلى تحقيق نتائج قوية نهاية هذا العام بعد الأداء القوي الذي أظهره خلال الأشهر الأخيرة، إذ تمكن اللاعب الروسي من بلوغ منافسات نصف النهائي في بطولة ويمبلدون وتقديم منافسة حماسية خلال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام. headtopics.com

وصرح ميدفيديف قائلاً: «يسعدني الانضمام إلى هذه النسخة من دوري التنس العالمي في أبوظبي، خاصة بعد رؤيتي للمباريات التي خاضها اللاعبون خلال دورة العام الماضي». وأكد منظمو دوري التنس العالمي أنه سيتم الإعلان عن بقية اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات البطولة لهذا العام خلال الأسابيع المقبلة، إذ سيخوض اللاعبون مواجهات مشوقة ضمن أربع فرق، بحيث تُقام مباراتان كل يوم من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، تضم مواجهات الفردي والزوجي للرجال والسيدات والزوجي المختلط، في حين يشهد اليوم الرابع منافسات حماسية تجمع الفريقين المتصدرين للبطولة لحصد فرصة الفوز بالموسم الثاني لدوري التنس العالمي في اليوم الأخير في 24 ديسمبر.

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