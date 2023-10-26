مشاركة واسعة في أشواط سن الإيذاع بمزاينة سويحان

وتوج سعادة عبدالله مبارك المهيري نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية في أبوظبي الفائزين بمنافسات المزاينة في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان، والذي شهد حضور عدد من كبار مُلاك الإبل وعشاق المسابقات التراثية وزوار المزاينة.

وشهدت نتائج شوط ايذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز " بنت الريح " لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، و" طوع " لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني بالمركز الثاني ، وفي المركز الثالث جاءت" هقاوي " لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني وبالمركز الرابع " ضجه " لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، بينما حلت " مواري" في المركز الخامس لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

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