مشاركة فاعلة لاتحاد الكتاب في «الشارقة للكتاب»

ومقالات بعنوان «حضور الغائب في المشهد الثقافي الإماراتي سيرة ومسيرة» للأديب عبدالله محمد السبب، ورواية «الغافة.. بعض الأشجار ليست كما تبدو» للروائية فاطمة الكمالي، ومجموعة شعرية للشاعر ياسر الدحي بعنوان «على حافة الورق»، كما يصدر عن الاتحاد العدد 46 من مجلة «دراسات».
وينظم الاتحاد ضمن فعالياته مجموعة من الأمسيات الأدبية، هي: أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران: محمد الخالدي وياسر الدحي، وتديرها الأديبة سليمة المزروعي في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء، الأول من نوفمبر في قاعة الفكر، وينظم أيضاً قراءة في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية» تشارك فيها الكاتبتان صالحة عبيد ولولوة المنصوري، ويديرها القاص محسن سليمان.
وذلك في السادسة من مساء الاثنين، السادس من نوفمبر بقاعة الملتقى 1، كما تشارك الكاتبة د.سعاد العريمي والروائية نادية النجار في الأمسية الختامية مع قراءة ثانية في تجربة السرد في الإمارات «القصة والرواية»، تديرها الأديبة شيخة الجابري في السابعة والربع من اليوم نفسه.
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