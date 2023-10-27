مشاركة 24 لاعبة في بطولة الفجيرة للبادل تنس

نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس برعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ويشارك في البطولة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة.

وثمن الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة التي أصبحت إحدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الإمارات عموماً وفي الساحل الشرقي على وجه الخصوص.

وأكدت الجنوب إفريقية لياه رئيسة اللجنة المنظمة، أن الجميع يتطلع إلى أن تكون النسخة الأولى من البطولة بروفة حقيقية لتنظيم بطولات مقبلة وبشكل مميز تدريجياً، بينما أوضحت هانيا ريكي مديرة البطولة أنه تم استكمال الجاهزية من جميع الجوانب لظهور البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين، وبما يساعد اللاعبات ليقدمن مستويات فنية عالية. headtopics.com

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