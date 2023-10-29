مسلحون في كولومبيا يختطفون والدي نجم ليفربول

كشفت قناة "سكاي سبورت" البريطانية نقلا عن وسائل إعلام كولومبية أمس عن عملية اختطاف قام بها مسلحون، واستهدفت والدي نجم فريق ليفربول، الكولومبي لويس دياز. ووقعت عملية الاختطاف في بارانكاس بكولومبيا.

وكشفت الشرطة الكولومبية في بيان لها عن أن والدة لويس دياز، سيلينيس مارولاندا، تم إطلاق سراحها لاحقا، بينما لا يزال مصير والده غامضا. وأكد الاختطاف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، والذي أعلن أيضا لاحقا عن إطلاق سراح والدة لويس دياز.

وتمت عملية الاختطاف حين كان والدا لويز دياز في طريق عودتهما إلى منزلهما، حيث تفاجأ بمسلحين على دراجات نارية، قاما بالاستحواذ على السيارة، واقتيادهما إلى مكان مجهول. وبعد الكشف عن الاختطاف انطلقت عملية بحث واسعة في جميع أرجاء البلاد، حيث اعتبرت الاخبار صامدة لمشجعي دياز سواء في كولومبيا أو في ناديه الانجليزي ليفربول. headtopics.com

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