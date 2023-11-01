مسلحون يقتلون 40 شخصاً في ولاية يوبي النيجيرية

، بعد أن أطلق مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية النار على قرويين، إضافة إلى عملية تفجير؛ وذلك في أول هجوم كبير على الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد منذ 18 شهراً.

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