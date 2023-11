مستهلكون يطالبون بنظام مستقل لشكاوى التجارة الإلكترونية

من جهتها، اعتبرت وزارة الاقتصاد أنه من الأفضل وجود منظومة شكاوى موحّدة ومتكاملة، تشمل التجارة التقليدية والإلكترونية معاً، مشيرة إلى أن هناك آليات واضحة وسهلة ومتنوّعة لتقديم الشكاوى عبر مركز الاتصال التابع للوزارة، أو من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو حضور اجتماع لحل الشكاوى بين الطرفين.

وأضاف أن «زيادة الطلب على التسوّق الإلكتروني، أدت في الوقت نفسه إلى كثرة الشكاوى، لاسيما في ما يتعلق باستلام سلع معيبة أو تالفة، أو في حال اختلافها عن الوصف الصادر من التاجر الإلكتروني، فضلاً عن عدم وضوح حق المستهلك في ردها أو استبدالها».

واتفق المستهلك سامي عبداللطيف، على ضرورة استحداث آلية معينة، أو نظام مستقل للشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن زيادة الاعتماد المتنامي على التسوّق الإلكتروني أدت إلى ارتفاع عدد الشكاوى بشأنها، خصوصاً في ما يتعلق باستلام سلع بشكل متأخر، أو إلزام المستهلك بدفع رسوم غير موجودة وغير متفق عليها.

كما طالبت المستهلكة، فاتن المسعود، بنظام مستقل لشكاوى المستهلكين الخاصة بالتجارة الإلكترونية يختلف عن النظام المعمول به للسلع التي يتم شراؤها عبر المتاجر التقليدية، مشيرة إلى زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بالتسوّق الإلكتروني، مع كثرة الاعتماد على هذا النوع من التسوّق.

واتفقت المسعود على أن شكاوى التجارة الإكترونية تتطلب متخصصين في هذا المجال على دراية وخبرة واسعة بممارسات التجار في هذا الصدد وحقوق المستهلك الإلكتروني، لافتة إلى أن نظم الشكاوى لمنافذ البيع التقليدية تأخذ إحياناً وقتاً طويلاً، لكن شكاوى نظيرتها الإلكترونية تتطلب سرعة البت فيها، لاسيما إذا كانت متعلقة بسلع سريعة التلف مثل المواد الغذائية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.