مستهلكون يطالبون بزيادة نصيب السلع الغذائية من التخفيضات

قال مستهلكون إنهم لاحظوا أن نصيب السلع الغذائية من التخفيضات السعرية التي طرحتها منافذ بيع كبرى خلال الفترة الأخيرة، ضئيل جداً، مشيرين إلى أن التخفيضات تركزت في سلع وأصناف محددة حسب المنفذ، بينما كانت معظم التخفيضات على سلع غير غذائية.
من جهتهما، قال مسؤولا منافذ بيع إن هامش الربح في السلع الغذائية، قليل في الأصل، كما أن أسعارها شهدت ارتفاعات عالمية وتقلبات في مستوياتها خلال الفترة الأخيرة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص إنتاج بعض المحاصيل وارتفاع أسعار الشحن والنقل، ما يصعب زيادة العروض على تلك السلع.
وطالب كمال بالتركيز أكثر على طرح تخفيضات تشمل جميع السلع الغذائية، خصوصاً الأساسية منها مع التنويع في السلع المطروحة، مثل اللحوم والدواجن والبيض والأسماك باعتبارها تحتل أولوية لدى المستهلكين. وأوضح عبدالرحمن، أن تخفيضات بعض منافذ البيع على السلع الغذائية تتركز في المياه والمعكرونة ومعجون الطماطم وبعض أنواع المقرمشات والسكاكر، في حين تشمل معظم التخفيضات سلعاً غير غذائية مثل «الشامبو» وكريمات الوجه والشعر ومساحيق الغسيل ومنعمات الأقمشة والصابون وفرش الأسنان. headtopics.com
كما أكدت المستهلكة منى فهمي، أن نصيب السلع الغذائية من التخفيضات التي طرحتها منافذ بيع كبرى طوال الأشهر الأخيرة، ضئيل جداً وغير كافٍ، وتركزت على سلع محددة، مشيرة إلى أن معظم التخفيضات تنصب على سلع غير غذائية.
ودعت فهمي إلى التركيز أكثر على طرح تخفيضات على السلع الغذائية مع التنويع في السلع المطروحة كالألبان والحليب والبيض والأجبان والخضراوات والفواكه الطازجة والمجمدة.
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'الزراعة والسلامة الغذائية' تنظم 5 ورش توعوية بشأن متطلبات أمن وسلامة أنظمة الغازأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع لجنة سلامة أنظمة الغاز بأبوظبي 5 ورش توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية في الإمارة بشأن متطلبات أمن وسلامة أنظمة الغاز، في إطار التزامها بمبادرة تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز وسلامة المباني في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕