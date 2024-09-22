مستشفى ميداني إماراتي في رفح يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وفداً من منظمة الصحة العالمية بهدف الاطلاع على الجهود الطبية ووضع آليات للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

جرى خلال اللقاء التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى بشكل مستمر لدعم الوضع الصحي في قطاع غزة. وناقش الجانبان أيضا خططًا طبية لمساندة الفلسطينيين بما في ذلك إمكانية تقديم الخدمات الطبية اللازمة، ووضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي، ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال وإجلائهم للعلاج في الخارج إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

مستشفى ميداني، منظمة الصحة العالمية، رفح، غزة، مسا

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