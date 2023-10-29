مستثمرون خليجيون يقودون مرحلة التمويل الأولى لصندوق «جرين ريدج»

أعلنت «جرين ريدج لإدارة الاستثمار المحدودة»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج للشراكة المحدودة (GO) بقيمة بلغت 190 مليون دولار. وقد شهد الصندوق اقبالاً كبيراً تجاوزت خلاله قيمة رأس المال الأولي المستهدفة بنسبة كبيرة بلغت 46%.

وبلغت مساهمات دول الخليج العربي أكثر من 80% من إجمالي رأس المال المُستثمر، ما يعكس بشكل جلي ثقة المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة. وبرزت هذه المشاركة بشكل لافت عبر الاستثمارات الهامة لعدد من الدول الخليجية الرئيسية مثل السعودية، والكويت، ما يؤكد تواصل مسيرة التعاون المميزة لشركة جرين ريدج مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع والتي تمتد لعقدين من الزمن، ويبرز أهمية المنطقة لنجاح مساعي الشركة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمبادراتها المختلفة.

وقد أسهمت الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة المتحدة في خلق أرضية خصبة للاستثمارات الاستراتيجية في العقارات، فقد دفع التضخم وارتفاع تكلفة الديون العديد من مالكي العقارات على تصفية استثماراتهم، كما إن العديد من المؤسسات تواجه صعوبات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية سواء من حيث الاسترداد أو الحفاظ على مستوى كاف من النقد أو الأصول السائلة، فضلاً عن الضغوط التي تفرضها جهات الإقراض على المقترضين، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الخليجيين للاستفادة من هذه الفرص الاستثنائية... headtopics.com

مع اعتزام العديد من المستثمرين والكيانات المؤسسية العودة إلى السوق العقارية في المملكة المتحدة بمجرد وصول الانتعاش الاقتصادي إلى مستويات مقبولة في غضون 3 إلى 4 سنوات من الآن، فإن القيم الرأسمالية ستشهد اتجاهاً تصاعدياً الأمر الذي سيمهد الطريق للاستفادة من فرص واعدة لبيع الأصول وتحقيق الأرباح. وجرى تصميم صندوق جرين ريدج (GO) خصيصاً لعمليات الاستحواذ السريعة والمضمونة للعقارات، وبما يتفق تماماً مع توجهات وظروف السوق العقارية الحالية.

من جانبه، أكد بول سيمونز، الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج» التزام الشركة بالاستثمار إلى جانب عملائها، قائلاً: «إن استثمار رأس مال الشركة وتوظيفه مع استثمارات العملاء سيضمن توافق وتناغم أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. وإن اقتران هذا التوافق مع خبرتنا الواسعة والفرص الفريدة التي توفرها السوق العقارية حالياً في المملكة المتحدة، سيمكننا من توفير عروض متميزة لمستثمرينا في دول الخليج العربي، وندعو الجميع للانضمام إلى هذه الجهود، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتحقيق النجاح المشترك». headtopics.com

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