مساحات ثقافية من الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصر

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: «تشكّل العودة إلى مراكش والأقصر في دورتين شعريتين جديدتين مساحة ثقافية فارقة على المستوى العربي، في مدينتين تحظيان في الأساس بأهمية تاريخية وآثارية، ويأتي الشعر وسط هذا المزيج التاريخي باعتباره مكوناً ثقافياً عربياً أصيلاً يحظى برعاية واسعة من صاحب السمو حاكم الشارقة».
وأضاف العويس: «في مراكش والأقصر إنما نطل إلى فضاءات شعرية ذات تنوع إبداعي كبير، وتَعبر القصيدة طريقها في مناخات ثقافية مختلفة تعكس خصوصية الشعر في كل بلد، ورؤى الشاعر الباحث عن آفاق جديدة». وأشار رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إلى أن برنامجي مراكش والأقصر سيحفلان بالعديد من الفعاليات الثقافية البارزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها فرصة سانحة للاستماع إلى نحو 90 مبدعاً، هم أصحاب تجارب شعرية مختلفة، لكنها ذات إبداع كبير.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
WAMNEWS: الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش المغربية والأقصر المصريةالشارقة في 31 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس تستضيف مدينة مراكش المغربية مهرجان الشعر المغربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب يليه مهرجان الشعر العربي في مدينة الأقصر المصرية حيث سيقام...
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕