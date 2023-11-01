مسؤولون: توجيهات محمد بن راشد كان لها الأثر الفعال في تطوير منظومة التعليم الشاملة في دبي وترسيخ دعائم مجتمع ينبض بالإبداع

" ومن جهته أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن تكريم المتفوقين من المبتعثين من مواطني ومواطنات الدولة في الجامعات العالمية والمتميزين من طلبة الثانوية، يشكل جزءاً راسخاً من منظومة التعليم الاستراتيجية الحريصة على الاستثمار في الإنسان أولاً، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر البشرية ضمن مسار موثوق لإعداد قيادات مؤهلة لتولي زمام المستقبل في القطاعات التنموية والاستراتيجية.

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