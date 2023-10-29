مسؤولو فنادق: «كوب 28» يدعم تبني الاستدامة بقطاع الضيافة في الإمارات

قال مسؤولو فنادق إن هناك إقبالاً متزايداً على تبني مفاهيم الاستدامة، مع قرب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، مشيرين إلى أن الجيل الجديد من النزلاء ينحازون في اختياراتهم إلى الفنادق المستدامة، ويبحثون عن العلامات التجارية التي تركز عليها، فضلاً عن أن الاستراتيجيات الوطنية، بما فيها رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي الحضرية 2040، وتزويد الشركات بمجموعة من الإرشادات والحوافز الواضحة لمواءمة أنشطتها مع ممارسات الاستدامة، تشجع القطاع على اتخاذ خطوات جدية نحو اعتماد الاستدامة في...

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وإفريقيا، فهد كاظم، إن «هناك إقبالاً متزايداً لتبني مفاهيم الاستدامة في فنادق الإمارات، تزامناً مع قرب استضافة (كوب 28)، خصوصاً أن النزلاء يبحثون بنشاط حالياً عن العلامات التجارية التي تركز على هذا الجانب، في ضوء تزايد الوعي بقضايا البيئة والاستدامة، ما جعلهم ينحازون في اختياراتهم إلى الفنادق المستدامة».

وشدد على أن أبرز التحديات التي تواجه جهود الاستدامة، تتمثل في تحسين جهود الاستدامة، وتقليل التأثير البيئي، بالتزامن مع الحفاظ على تقديم خدمات عالية الجودة، والدعم المستمر للنزلاء والموظفين، مشيراً إلى أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتوجيه الموارد والتمويل بشكل فعال، وبناء شراكات مستدامة مع الموردين والجهات المعنية. headtopics.com

وأوضح رمزي، أن «(المجموعة) تطبق حالياً مبادرات تتعلق بالاستدامة في فنادقها، وتشمل إدارة فعالة للموارد كاستخدام تكنولوجيا الإضاءة والتكييف الذكي لتقليل استهلاك الطاقة في الغرف والأماكن العامة في الفنادق ومواقف السيارات، وتدوير النفايات، وتوفير مواد استهلاكية مستدامة، والتعامل مباشرة مع شركات تنتج المنتجات محلياً، والتقليل من استخدام الأوراق في المعاملات الرسمية، ودعم المعاملات الرقمية»، مشيراً إلى عزم «المجموعة» على توسيع هذه المبادرات، مع الحفاظ على الموارد المحلية والشراكة...

وقالت مدير عام فندق «ذا اتش دبي»، صوفي بلونديل، إن «الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً لخطط الأعمال، وإنّما أصبحت شرطاً مسبقاً لتحقيق النجاح طويل الأمد»، مشيرة إلى أن «القطاع الفندقي يستطيع تطبيق معايير الاستدامة، بالتعاون مع الأطراف المعنية، والاستثمار في الأبحاث والتطوير، ومواكبة أحدث التقنيات والتوجهات في الاستدامة». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

دبي تستضيف قمة «عالم هادف» للاستدامة والأعمال 7 نوفمبرتعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تحتضن القمة ال28.. تعرف إلى معنى «كوب» وكيفية عملهسيكون مؤتمر «كوب 28» الذي يُعقد بين 30 تشرين الثاني... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تنجح في ترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته في «كوب 28»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترفع سقف الفرص لشركات المركبات ذاتية القيادة عالمياًرفعت التوجهات الاستراتيجية والبنية التقنية والتشريعية في دولة الإمارات سقف الفرص الاستثمارية للشركات العاملة بقطاع التنقل ذاتي القيادة اقرأ أكثر ⮕

350 قائداً ورجل أعمال بمنتدى «الطريق إلى كوب 28»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕