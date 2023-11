مريض هندي يتعرض للضرب من طبيب بسب سر خطير (فيديو)

فٌصل طبيب في إحدى مستشفيات الهند من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضا ويشتمه، لأن الأخير لم يكشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

ونقلت (RT) عن موقع India Today أن المريض البالغ من العمر 45 عاما، نقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام، مشيرا إلى ان الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه، وفي الفيديو للحادث، يظهر الطبيب وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه.

وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، قد تم إيقافه عن العمل على الفور، كما تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.in Which A patient endure scolding and slaps from doctorsPatient was suffering from STD ,But he tried to hide it from all and put the lives of all health workers in danger. headtopics.com

