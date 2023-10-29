مروة صبري: سعيدة بنجاح «قعدة ستات» | صحيفة الخليج

تنقلت الإعلامية المصرية مروة صبري بين أكثر من قناة ومحطة فضائية في مشوارها، حيث انطلقت من برنامج «عز الشباب» على قناة «روتانا مصرية» منذ سنوات، ثم توالت تجاربها الناجحة في قنوات المحور، وتن، ودريم، وغيرها، حتى استقرت مؤخراً في قناة أوربت التي تقدم على شاشتها برنامج «قعدة ستات»، وقد فتحت لها بوابات الفن بحكم أنها شقيقة الفنانة المصرية المعروفة عبير صبري، لكنها رفضت أن تخوض تجربة التمثيل، وفي هذا اللقاء معها تتحدث عن برامجها وتجربتها في أوربت وطموحات المرحلة المقبلة.

* لكن هذا قد يسبب إحراجاً لشقيقتك الفنانة عبير صبري.. كيف يكون موقفها معك عندما تهاجمين زميلاً أو زميلة؟ - هي بالفعل تغضب كثيراً لأنها تحرص على أن تكون علاقتها جيدة بزملائها وزميلاتها، وترفض الهجوم عليهم، لكنني غالباً أخفي عنها مضمون الحلقات، وربما تكون مشغولة فلا تعرف ماذا قدمت في البرنامج، ولكنها عندما تعرف تغضب بالفعل.-على الإطلاق، هي لم تتدخل أبداً، وقد حصلت على فرصتي في العمل الإعلامي باجتهادي ومجهودي وموهبتي، وكانت انطلاقتي من برنامج «عز الشباب» على قناة «روتانا مصرية».

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