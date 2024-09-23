مركز الفجيرة للبحوث يعزّز ريادته في مجال مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية. من المصدر

ويستند مركز الفجيرة للبحوث في منهجيته المبتكرة لإكثار المرجان إلى استخدام أوراق النخيل وأصداف المحار، مستلهماً الأساليب التقليدية التي تُشكل جزءاً من التراث البحري لأبناء الإمارات. وأضاف أنه من خلال الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية، يسهم مركز الفجيرة للبحوث بشكل فعال في الحد من الاعتماد على البدائل الاصطناعية، ما يعزز على نحو ملحوظ ممارسات الاستدامة. كما توفر تركيبات المواد الحيوية، من هذه الموارد، موائل حيوية لمجموعة متنوّعة من الأنواع البحرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النظام البيولوجي بشكل كبير، مشيراً إلى أن النهج لا يدعم نمو المرجان الطبيعي وتجديده فحسب، بل يضمن كذلك الاستدامة طويلة الأجل.

من جهتها، أكدت الباحثة في مجال العلوم البحرية في المركز، مريم الحفيتي، التأثير الإيجابي الكبير لهذا الدمج الفريد بين المعرفة التراثية، التي تمتد لأكثر من قرن، وبين العلوم الحديثة.

بيئة بحرية شعاب مرجانية التنوع البيولوجي الممارسات التقليدية الاستدامة

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