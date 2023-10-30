مركز دبي المالي ينظم 'مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3' العام المقبل

دبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" عن إطلاق الدورة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

وأظهرت تقارير لمجموعة بوسطن الاستشارية أن الأصول الافتراضية المملوكة في البنى التحتية اللامركزية للويب 3 بلغت نحو 40% من الاقتصاد العالمي للأصول الافتراضية حتى عام 2021، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة معاملات الأصول الافتراضية بين 150 مليار و 300 مليار دولار بحلول عام 2025.

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