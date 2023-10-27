مدينة الشارقة المستدامة .. مجتمع يدمج التقنيات و الممارسات المبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / تُعد مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة، تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وشركة دايموند ديفلوبرز، وهي مشروع رائد متعدد الاستخدامات تقع في منطقة الرحمانية في الشارقة، وتستوفي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتستفيد منها لتحقيق نموذج عمل لمدن المستقبل. ويمتد المشروع على مساحة 7.
وتوفر المدينة فرصاً لإجراء الأبحاث والتعلم التطبيقي لمختلف تخصصات الاستدامة، مما يسهم في تنمية مجتمع استثنائي يساهم بالحد من الانبعاثات الكربونية. وتسهم مدينة الشارقة المستدامة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها المستمرة في مجال الاستدامة، ولا سيما الهدف الـ7 “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف 11 “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، والهدف 12 “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” ، والهدف 13 “العمل المناخي”، والهدف 15 “الحياة في البر” والهدف 17 “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
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اللواء الشامسي يكرم متميزَيْنِ من الكوادر المبتكرة بشرطة الشارقةالشارقة في 26 أكتوبر / وام / كرم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة الملازم أول علي عامر الغيثي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرقيب أول ندى علي السويدي من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وذلك تقديراً لجهودهما المستمرة في تطوير العمل الشرطي في مجال الذكاء الاصطناعي بما يسهم ذلك في الارتقاء بمنظومة العمل... اقرأ أكثر ⮕
'راكز' ترحب بشركة كاربون أليرت المبتكرة في مجال تكنولوجيا المناخرأس الخيمة في 25 أكتوبر / وام / انضمت شركة 'كاربون أليرت' العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ المبتكرة، إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية 'راكز'، لتصبح الشركة الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية ويصب تركيزها على الحد من انبعاثات الكربون العالمية الإجمالية عن طريق توفير أرصدة كربون عالية الجودة وطرحها في الأسواق المنظمة. اقرأ أكثر ⮕