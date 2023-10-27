مدينة شخبوط الطبية تستضيف 'مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي'

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية "مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي" بمشاركة المريضات وطبيباتهن ، تلتها تنظيم سلسلة من الأنشطة الإبداعية وذلك في إطار مبادرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لسرطان الثدي تحت شعار "صحتك تستحق".

جمعت الفعالية التي أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات مريضات سرطان الثدي وطبيباتهن المتخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وبدأت الفعالية بجلسة للدعم والمساندة مما أتاح الفرصة للمريضات اللواتي يواجهن نفس التحديات والمعاناة للتعبير عن مشاعرهن ومشاركة تجاربهن خلال رحلة العلاج ضمن مساحة آمنة وداعمة ثم تلتها ساعة من الأنشطة الإبداعية شملت جلسة رسم وورشة عمل بالأحجار العطرية وجلسة يوغا للتعافي بتقنيات التأمل بالصوت.

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