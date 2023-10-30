مديرة تنفيذية جديدة لـ«سيتي بنك» في الإمارات

أعلنت مجموعة «سيتي» المصرفية عن تعيين ماريا إيفانوفا في منصب المدير التنفيذي لدى «سيتي» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتولى ماريا منصب المدير التنفيذي الرئيسي لكافة فروع سيتي في دولة الإمارات بما فيها فرع الإمارات العربية المتحدة المحلي لسيتي بنك ان. ايه. وسيتي جروب جلوبال ماركتس في مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى فروع سوق أبوظبي العالمي.

بصفتها المدير التنفيذي في الإمارات العربية المتحدة، ستشرف ماريا على جميع أعمال سيتي وعملياته عبر كل فروع سيتي المحلية والأوفشور العاملة في دولة الإمارات. وستعمل ماريا بشكل وثيق مع فريق الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك ان. ايه، فرع الإمارات المحلي، لدفع استراتيجية البنك للنمو مع التركيز على خدمة العملاء والحفاظ على بيئة مراقبة قوية.

وانضمت ماريا إلى سيتي في عام 1996 كمديرة علاقات الخدمات المصرفية للشركات. وشغلت العديد من الأدوار القيادية بما في ذلك ادارة تمويل التجارة ومجموعة الشركات العالمية. وقبل توليها هذا المنصب الحالي، كانت ماريا تشغل منصب المدير التنفيذي لسيتي بروسيا. headtopics.com

وقالت ماريا: «يسعدني أن أقود أعمال سيتي بنك في الإمارات وأن أعمل مع فريقنا المتمرس من المصرفيين بشكل مباشر لدفع البنك للمزيد من النمو والنجاح. ومن خلال مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية وخدمات إدارة الثروات، تتميز أنشطة سيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي على مستوى العالم، و أتطلع إلى تعزيز استراتيجيتنا والاستمرار في مسار النمو عبر تقديم أعلى معايير المنتجات والخدمات لعملائنا.

وتمتد مهام ماريا في هذا المنصب الجديد إلى العمل بشكل وثيق مع فريق قيادة مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواصلة تطوير وتنمية الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لخدمة بقية المجموعة. وقالت إبرو باكشان، الرئيس الاقليمي ورئيس البنوك لمجموعة سيتي للشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا تولي ماريا مسؤولية قيادة أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع ماريا بسجل حافل في تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل و تقديم أداء مالي مميز و بشكل متسق مع التركيز على خدمة العملاء. وسيتم الاستفادة من خبرتها الواسعة لتعزيز فرص النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.» headtopics.com

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