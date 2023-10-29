مدرب العين: لابا وكايو وكوليبالي وتراوري يمكنهم المنافسة في «البالون دور»

أكد مدرب فريق العين الهولندي الفريد شرودر أن دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم يضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم في المستقبل الدخول لقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب التي تنظمها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة وهي المعروفة بـ «البالون دور».

وقال شرودر الذي عمل سابقاً مساعداً لمواطنه كومان في برشلونة الاسباني لـ الإمارات اليوم» أن بعض اللاعبين على غرار مهاجم فريق العين لابا كودجو ولاعب الوسط عمر تراوري ومهاجم الشارقة كايو لوكاس ولاعب وسط الجزيرة مامادو كوليبالي لديهم موهبة وقدرات يمكن أن تساعدهم في تطوير أدائهم والظهور في المستقبل ضمن قائمة المرشحين.

ويقام اليوم حفل جائزة الكرة الذهبية في العام الحالي على مسرح «دو شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس، في وقت يتنافس فيه 30 لاعباً للفوز بالجائزة المرموقة من بينهم لاعب انتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي ايرلينج هالاند إلى جانب الثنائي العربي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح وحارس الهلال السعودي، المغربي ياسين بونو. headtopics.com

وقال شرودر إنه السباق على الجائزة ينحصر بين الثنائي ليونيل ميسي وهالاند، مضيفاً: «بالنسبة لميسي فإنه لم يحظ بموسم جيد مع باريس سان جيرمان لكنه في المقابل حقق كأس العالم مع الأرجنتين بينما في المقابل قدم هالاند مستويات رائعة مع السيتي وقادهم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا».

وحول الذكريات التي لا يزال محتفظاً بها من فترة في برشلونة، قال ألفريد شرودر إنه كان من الرائع العمل مع ليونيل ميسي، وأضاف: «كم هو لاعب مميز ومحترف، في كل مرة أنظر إلى اللاعبين الذين ادربهم فإنني أتوقع منهم دائماً أن يكونوا مميزين مثله». headtopics.com

وتابع: «خلال فترتي عملي هناك كان أندريس انيستا قد غادر الفريق، بالنسبة لي هو أيضاً لاعب مميز ولا يزال يحتفظ مع فريقه الحالي الإمارات بأسلوب اللعب الذي يتميز به». وأكد مدرب فريق العين أن نشأته لم تكن سهلة على الاطلاق، وقال: «كنا نعيش في مزرعة والدي ولدينا فيها ما يقارب 700 بقرة، كان علينا الاستيقاظ كل يوم مبكراً والعمل في المرزعة قبل التوجه إلى المدرسة، نشأت في بيئة كان علي فيها أن اعمل بشكل جاد وبصورة يومية، لذلك أخبر الاعبين أن عليهم أن يستثمروا في انفسهم لانه بالعمل الجاد يحصلون على مايريدون».

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