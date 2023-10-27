مدرب النصر غاضب من التعادل.. ومساعد مدرب شباب الأهلي يرد

وقال جوران عقب المباراة: كان يجب أن نفوز خاصة أننا لعبنا آخر ربع ساعة ومنافسنا بتسعة لاعبين،ولست راضياً عن الأداء في الشوط الأول من حيث التمركز والتنظيم والهجوم وبعد طرد لاعب شباب الأهلى لوكا ظهرنا بشكل أفضل واستحوذنا وتحكمنا في المباراة لكننا لم نستغل ذلك ولست راضياً عن النتيجة".

وعن ظهور النصر بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة قال جوران: هذا يعكس ثقة اللاعبين بأنفسهم وقد حدث ذلك أمام العين ثم شباب الأهلي اليوم ونتعامل مع كل المباريات بنفس الأهمية. من جهته،تحدث ألكسندر مساعد مدرب شباب الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي حضره بدلاً من مدرب الفريق ماركو نيكوليتش الذي طرد في المباراة.

وقال:كل ما أستطيع قوله أن لاعبينا أظهروا شخصية رائعة وجميع من شاهدوا المباراة يلمسون هذا من كافة الجوانب،وكنا الفريق الأفضل داخل الملعب وبعد الدقيقة 60 والطرد الأول كان من الصعب اللعب بنقص عددي لكن المؤكد أننا كنا الفريق الأفضل. headtopics.com

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