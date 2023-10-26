مدرب شباب الأهلي: لن أعطي غوران أي معلومة يستفيد منها

نيكوليتش مدرب شباب الأهلي(تصوير: يوسف الأمير) يخوض المباراة في أتم الجاهزية بعد أسبوع من التدريبات الجادة وأنه يرى التوهج في عيون اللاعبين قبل خوض «الديربي».

وأضاف المدرب: «هذا ديربي آخر ضمن سلسلة المباريات الصعبة، وكان لدينا أسبوع حافل بالتدريبات الجيدة وهذا يعطينا الثقة قبل اللقاء وباعثها الاستعداد الجيد والمباراة لن تكون سهلة والخسارة من الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خلقت حالة إيجابية لدى فريقنا الذي لم يخسر من قبل في الدوري وسنلعب أمام فريق النصر بروح قتالية من أجل الدفاع عن صدارتنا لجدول الترتيب.

وفي رده على أسئلة «الخليج الرياضي» في المؤتمر التقديمي للمباراة قال عن نظرته للمنافس: فريق النصر منظم للغاية خاصة في الشق الدفاعي ولديه كفاءة وترابط في الخطوط، ولكن دائماً أنا أدعم فريقي لأقصى حد والكفاءة أيضاً موجودة لدينا وأنا عندي لاعبون أصحاب مستوى متميز وثقتي كاملة فيهم وهم جيدون أيضاً في غرفة الملابس وبما أننا وصلنا إلى مقدمة جدول الترتيب فيجب أن ندافع عن صدارتنا لكننا نحتاج إلى مؤازرة جمهورنا وأتمنى أن يتواجد بشكل أكبر لمؤازرة الفريق وحضوره لا يرتبط بوقت أو مكان المباراة أو... headtopics.com

وعن ما يقصده ويردده بخصوص تميز اللاعبين داخل غرفة الملابس قال: معنى ذلك أن لدي لاعبين جيدين ورجالاً على مستوى عال من الكفاءة يدعمون بعضهم البعض ولا فرق بين الأساسيين ومن هم على مقاعد البدلاء عندنا فريق بمعنى الكلمة الجميع على قلب رجل واحد.

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