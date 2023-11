مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع 774 ألف برميل في أسبوع

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 272 ألف برميل في الأسبوع الماضي. وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 62 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة: «إن مخزونات البنزين زادت 0.1 مليون برميل إلى 223.5 مليون»، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بانخفاض 0.8 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 0.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.5 مليون. وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 348 ألف برميل يومياً. (رويترز)

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: النفط يرتفع مجدداً الثلاثاء بعد هبوط 3%ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عذبا طفلهما بالتبني.. محكمة أوغندية تغرم زوجين أمريكيينغرّمت محكمة أوغندية زوجين أمريكيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «سولار سبيس» الأمريكية تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبيأعلنت وزارة الاقتصاد انضمام سولار سبيس، الشركة الأمريكية الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عقود «برنت» تتراجع 5.2% والخام الأمريكي 8.75% في أكتوبرارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في أول أيام نوفمبر، وقبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مراكز بحثية وبرنامج دراسات عليا جديد في «أمريكية الشارقة»اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال اجتماع فصل الخريف الذي عقد في حرم الجامعة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕