مخزون المياه في تونس ينخفض بشكل غير مسبوق بفعل الجفاف

الأساسية في الأسواق والارتفاع المقلق للأسعار، فيما دعا الرئيس قيس سعيد، أمس الأول الخميس، إلى إنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد.

ووفق آخر بيانات معلنة من قبل وزارة الزراعة فقد تراجع مخزون المياه في كامل سدود البلاد إلى مستوى 24 في المئة من الطاقة الإجمالية للاستيعاب، وهو مستوى لم تعرفه البلاد من قبل كما جاء في تصريح وزير الزراعة عبد المنعم بلعاتي، مضيفاً أن الوضع يستجوب «التعامل معه بحكمة وحرفية».

يمثل الجفاف وانحباس الأمطار المتواتر لفترات طويلة، معضلة أساسية في تونس طوال العقد الأخير، والذي عرفت فيه البلاد جفافاً في سبع سنوات على الأقل، ومستويات قياسية من درجات الحرارة. وأدى هذا الواقع بتونس لأن تكون الدولة الأكثر عرضة إلى خطر ندرة المياه من بين دول البحر الأبيض المتوسط بسبب التغيرات القاسية للمناخ، والتراجع الكبير للموارد المائية التي بلغت حالة قصوى من الاستنزاف. headtopics.com

ولمجابهة الأزمة نقل بيان لوزارة الزراعة عن الوزير أنه يتعين العمل على استغلال كل ما هو منبع للمياه يمكن إدخاله في نظام مياه الشرب، مبيناً أنه يقع حالياً مراجعة المقاييس المتعلقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار.

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