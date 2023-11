مختصون يستعرضون خبراتهم في مؤتمر علوم الطب الشرعي الأول برأس الخيمة

وشهدت الجلسات العلمية حضوراً لافتاً من قبل المهتمين المختصين والعاملين بمجال الطب الشرعي من داخل الدولة وخارجها، وطلبة الجامعات والمهتمين من رجال القانون، الذين حرصوا على الوجود والاستفادة من المواضيع المطروحة في الجلسات والورش العلمية التي قدمها علماء وباحثون ومختصون من العالم.

وفي إحدى الجلسات، تحدثت البروفيسور دكتورة دينا شكري رئيس الاتحاد العربي للطب الشرعي، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الطب الشرعي وعلوم السموم، والدور الهام الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت والجهد على العاملين في المختبرات الجنائية، من خلال سرعة ودقة توقيع الفحوصات وتحليل البيانات.

وقدم المؤتمر ورشة عمل حول (التعرف إلى ضحايا الكوارث)، قدمها فريق عالمي متعاون من الخبراء والمختصين من (4) دول، هي (ماليزيا – الهند – إيطاليا – إنجلترا)، لمدة (6) ساعات، تناولت شرح واستعراض آخر التطورات العلمية في مجال طب الأسنان الشرعي، والتعرف إلى العظام، ومناقشة آخر الأبحاث العلمية في مجال بصمات الأصابع، وكيفية كشف وجمع الأدلة الجنائية، والتعامل معها في حالات الكوارث الجماعية.

وفي جلسة أخرى، أكد الدكتور «جاسكاران سينغ» رئيس الطب الشرعي في الهند، على أهمية الطب الشرعي الذكي، وضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية القديمة المستخدمة في عمل الطب الشرعي، إلى التقنيات الحديثة المتطورة، باعتبارها أداة نافعة في التحقيق الجنائي، وتحقيق نتائج بدقة عالية وبسرعة كبيرة.

كما قدمت الشرطة الفرنسية، ورقة بحثية حول الحمض النووي (للمايتوكندريا)، فيما قدمت شرطة أبوظبي ورقة بحثية حول علم الحشرات الجنائي، كما قدمت شرطة رأس الخيمة أوراقاً بحثية حول الاتجار بالبشر وعلاقاته بالطب الشرعي، وحول رفع الأدلة الجنائية بطريقة خاطئة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: مؤتمر الدولي لعلوم الطب الشرعي برأس الخيمة يناقش استخدام االتقنيات الحديثةرأس الخيمة في 31 أكتوبر / وام / أكّد البروفيسور 'كلاود روكس'، رئيس الاتحاد العالمي للأدلة الجنائية، أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في علم الطب الشرعي لما لها من دور بارز في تحقيق أعلى مستويات الدقة في النتائج، مع الالتزام الكامل بالأخلاقيات المهنية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن سعود يفتتح مؤتمر علوم الطب الشرعي الدوليتحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة شهد سمو الشيخ محمد بن سعود

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: 'الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة' تختتم دبلوم ”إدارة المشاريع الخيرية“رأس الخيمة في 31 أكتوبر / وام / اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة دبلوم 'إدارة المشاريع الخيرية' بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة عجمان وذلك بمشاركة 30 متدربا.

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: غدا.. منتخب الإمارات يواجه نظيره الروماني في ربع نهائي 'مونديال' كرة القدم المصغرةرأس الخيمة في الأول من نوفمبر / وام / يلتقي منتخب الإمارات نظيره الروماني غداً في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة (ميني فوتبول)، المقامة حاليا بإمارة رأس الخيمة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جائزة زايد للاستدامة.. حلول مبتكرة للحماية من آثار التغيّر المناخيتُعلن جائزة زايد للاستدامة، الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل، خلال مؤتمر «COP28»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الإمارات تستضيف مؤتمر ' نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / تستضيف دولة الإمارات في السابع من نوفمبر المقبل على مدى يومين المؤتمر العالمي الثاني ' نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية. ويعقد المؤتمر الذي ينطمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ..

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕