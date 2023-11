مخاطر الذكاء الاصطناعي... بين الحقيقة والخيال

وقد كان للاعتماد على الآلات في إنجاز عدد كبير من المهام، هذا التأثير بالفعل في قطاعات عدة، من الزراعة إلى المصانع. وبفضل قدراته التوليدية، يؤثر الذكاء الاصطناعي الآن أيضاً على فئات واسعة من العمّال، من أمثال الموظفين الإداريين، والمحامين، والأطباء، والصحافيين، والمدرّسين، وما إلى ذلك.

وكحلّ لذلك، تستحضر شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى غالباً مبدأ الدخل الأساسي الشامل، أي الحد الأدنى من المخصصات للجميع، ما من شأنه أن يعوّض عن خسارة الوظائف، حتى ولو لم تثبت جدواه على نطاق واسع.كان الفنانون من أوائل المعترضين على برامج من أمثال "دال-إي" (من أوبن إيه آي) أو "ميدجورني"، التي تولد الصور حسب الطلب.

ونظراً لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على نماذج اللغة، فإن أنظمة الكمبيوتر تتطلب استرداد كميات كبيرة من البيانات عبر الإنترنت. ويؤكد المتخصص في الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس أن الانتخابات قد "يفوز بها الأشخاص الأكثر موهبة في نشر المعلومات المضللة".

ومن الأمثلة على ذلك، يمكن لبرامج التوظيف أن تميّز ضد المرشحين إذا ما كانت تعيد إنتاج التحيزات البشرية الموجودة في المجتمع بشكل آلي. وبشكل عام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهّل العديد من الأنشطة التي تشكل خطورة على البشر وحقوقهم الأساسية، بدءاً من اختراع الجزيئات الضارة وحتى مراقبة السكان.يخشى البعض في القطاع من أن يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على التفكير إلى الحد الذي يمكنه من السيطرة على البشر.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: معجم مصطلحات عربية متخصص في الذكاء الاصطناعيأعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق المنصة الإلكترونية لمعجم المصطلحات العربية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قيود أمريكية تهوي بسهم «إنفيديا» إلى أدنى مستوى في 5 أشهرتراجعت أسهم شركة إنفيديا، الثلاثاء نحو 5% تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «تقليلاً للمخاطر».. أمريكا تراقب مطوري الذكاء الاصطناعيأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن توقيع الرئيس جو بايدن لأمر تنفيذي يكلفها خلاله بتولي مسؤولية مراقبة تطوير الذكاء الاصطناعي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الذكاء الاصطناعي والبشر | صحيفة الخليجيشير بحث جديد أجراه فريق دولي بقيادة جامعة مونتانا الأمريكية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يضاهي أفضل 1% من المفكرين البشر في الاختبار القياسي للإبداع. واستخدم الباحثون اختبارات «تورانس» للتفكير الإبداعي، وهي أداة معروفة استخدمت لعقود من الزمن لتقييم الإبداع البشري.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بريطانيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي بشأن الذكاء الاصطناعيتستقبل الحكومة البريطانية سياسيين أجانب وشخصيات معروفة في قطاع التكنولوجيا وأكاديميين وغيرهم هذا الأسبوع في إطار قمة تستمر يومين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: ماذا يعني 'الأمر التنفيذي' لمستقبل الذكاء الاصطناعي الذي وقعه بايدن؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕