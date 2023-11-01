محمد بن زايد ونائباه يهنئون الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا.

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