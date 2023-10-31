محمد زايد ومحمد بن راشد يبحثان تطلعات الإمارات خلال المرحلة المقبلة

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية.. كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، إضافة إلى الجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات وتطلعاتها ورؤيتها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنميتها وتقدمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام لشعبها.
حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن...
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WAMNEWS: الإمارات وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات خلال المرحلة المقبلةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي عزيز عبد الحكيموف، وزير البيئة والحفاظ على الأوساط المحيطة والتغير المناخي والمسؤول عن ملف السياحة بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز فرص التعاون وتنمية الشراكات في مجالات الاقتصاد الجديد والاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال...
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