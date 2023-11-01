محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم 2034

وقال سموه عبر منصة"إكس":"تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".

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