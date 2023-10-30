محمد صلاح يقرر منافسة هالاند على لقب هداف الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد أحرز هدفاً أخر في الجولة العاشرة في مباراة ليفربول أمام نوتنجهام فورست في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، ويواصل الضغط على النرويجي هالاند.

ويبدو أن محمد صلاح، قرر هذه الموسم المنافسة بقوة على لقب هداف الدوري بعدما غاب تماما الموسم الماضي عن الواجهة، بعد أن كان منافس دائم على اللقب الموسم السابقة، وبعد نهاية مباراة ليفربول، انطلق العملاق النرويجي هالاند، ليزيد الفارق من جديد إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفين في مرمى يونايتد في ديربي مانشستر.

ويحتل النجم التاريخي آلان شيرر صدارة هدافي الدوري الدوري الإنجليزي على مر التاريخ بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، ويأتي هاري كين في المركز الثاني برصيد 213، ثم وأين روني برصيد 208 هدفا، ووصل محمد صلاح للمركز الـ 12 بواقع 147 هدفًا. headtopics.com

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