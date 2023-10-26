محمد بن زايد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان خفض التصعيد في غزة

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غرانت شابس، وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث سموّه والوزير البريطاني ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في المجالات والشؤون الدفاعية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تناول اللقاء، جهود خفض التصعيد العسكري الخطر الذي يشهده قطاع غزة، ويهدّد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوّض فرص وجهود تحقيق السلام. حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والوفد المرافق لوزير الدفاع البريطاني. headtopics.com

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محمد بن زايد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان جهود خفض التصعيد العسكري في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني خفض التصعيد في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

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