محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهار

وقال سموه عبر منصة"إكس":"تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".أخبار من الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": "محمد_بن_زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

رئيس الدولة: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية الازدهار

سعود بن صقر: محمد بن زايد صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم

«زلزال 25» بطل «دبي للسفن الشراعية 60 قدماً»توج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي بطلاً

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن في أبوظبيأبوظبي - وام استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية..

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

