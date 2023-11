محمد بن زايد وملك الأردن يشددان على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد العسكري في غزة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبدالله الثاني على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما ثمن ملك الأردن جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وشدد على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

