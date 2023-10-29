محمد صلاح والنني وسبعة محترفين ضمن القائمة الأولية لمصر بتصفيات كأس العالم

استدعى روي فيتوريا مدرب مصر تسعة لاعبين محترفين على رأسهم محمد النني والقائد محمد صلاح للقائمة الأولية لمواجهة جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وتستضيف مصر منافستها جيبوتي يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني المقبل قبل ثلاثة أيام من السفر لمواجهة سيراليون في أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. واستبعد المدرب البرتغالي الثنائي أحمد حمدي وسام مرسي بعد انضمامهما للقائمة الأولية لمعسكر المنتخب السابق لمواجهة زامبيا والجزائر وديا.

وضمت قائمة المحترفين أحمد حسن (كوكا) وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد إلى جانب صلاح والنني.وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر وموزامبيق.

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