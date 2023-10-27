محمد سبيل: فومبرجار عانى صعوبة في الانسجام مع اتحاد كلباء

تغنّى محمد سبيل، صخرة دفاع اتحاد كلباء (النمور)، بحالة التألق التي وصل إليها آندريس فومبرجار، المهاجم الصريح للفريق.

وهز فومبرجار الشباك مرتين في آخر جولتين للنمور في دوري أدنوك للمحترفين، فساهم في الفوز على عجمان (البرتقالي) وحتا (الإعصار). وواصل صاحب القميص رقم 18 سلسلته التهديفية في قمة ذهاب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل على الشارقة (الملك)، وساهم في انتصار اتحاد كلباء بنتيجة 3-2.

وجاءت تصريحات سبيل خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الجولة السادسة من الدوري، والتي ستجمع النمور بالوحدة (أصحاب السعادة). وقال ابن الـ32 عاما، "أتقدم بالشكر إلى جميع اللاعبين المواطنين والأجانب في الفريق، فهم يقدمون مستويات مميزة للغاية". headtopics.com

وخص سبيل بالثناء فومبرجار، والذي "لاقى صعوبة في الانسجام في بدايته مع اتحاد كلباء"، في إشارةٍ إلى عجزه عن التسجيل في أول ثلاث جولات من الدوري. واستدرك في حديثه عن اللاعب الأرجنتيني المولد والسلوفيني الجنسية، "ولكنه الآن يقدم مستويات رائعة، وقد تطوّر كثيرا في أدائه".

وعن مواجهة أصحاب السعادة، فأكد سبيل، "ستكون مباراةً صعبةً، وسنسعى بدورنا إلى تقديم المستوى الطيب والقوي".

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