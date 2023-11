محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية أذربيجان علاقات البلدين

ونقل وزير الخارجية إلى سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، تحيات رئيس أذربيجان إلهام علييف وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء، فيما حمّله سموه تحياته للرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده دوام الأمن والاستقرار. وبحث سموه ووزير الخارجية الأذري خلال اللقاء علاقات البلدين وفرص توسيع آفاقها بما يجسد توجهاتهما لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

