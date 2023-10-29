محمد بن راشد يهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للشعب التركي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجمهورية التركية. نتمنى للشعب التركي المزيد من الإنجازات والازدهار في القرن القادم.. نشاركهم روابط تاريخية وثقافية قوية ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر للبلدين وللعالم."

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