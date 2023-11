محمد بن زايد وعبدالله الثاني: وقف التصعيد في غزة ضرورة

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع. وقال صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، «إن العلاقات الإماراتية - الأردنية أخوية وتاريخية راسخة، وإن دولة الإمارات والأردن تجمعهما رؤى مشتركة، لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما الشقيقين، وترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة».

من جانبه، ثمّن الملك عبد الله الثاني جهود دولة الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على غزة من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي. كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، تبادل مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين.

على صعيد متصل، منح صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، الملك عبد الله الثاني، «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، والتعاون المشترك بين البلدين، والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات.

