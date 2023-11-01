محمد بن راشد : بقيادة محمد بن زايد .. الإمارات أسست لنفسها مكانة مرموقة في ركب صناعة مستقبل العالم لريادة مجالات حيوية ترقى بحياة الإنسان

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، لشرح من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها النيادي مؤخرًا وامتدت لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وتجربته في إجراء أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي استغرقت 7 ساعات ودقيقة واحدة.

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