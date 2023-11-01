محمد بن راشد: قطر أبدعت في استضافتها كأس العالم.. ونراهن على أفضل نسخة في السعودية

وقال سموه في تغريدة على "إكس": "استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي .. ونجاح خليجي جديد .. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية .. وأضاف سموه: "بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة "أوروبا الجديدة ".. كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: محمد بن راشد: استضافة السعودية لكأس العالم 2034 فوز عربي ونجاح خليجي جديدقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي .. ونجاح خليجي جديد.. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية.. أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": "محمد_بن_زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم 2034قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: سقوط مدوِ لصلاح في جائزة الكرة الذهبيةتراجع النجم المصري محمد صلاح 6 مراكز في ترتيب أفضل لاعبي العالم وذلك عندما حصل على المركز 11 في القائمة المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الشهيرة بينما كان في

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد يشيد بجهود فريق «محمد بن راشد للفضاء» في تحقيق «طموح زايد»استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الثلاثاءـ في قصر البحر في أبوظبي - رواد الفضاء..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕