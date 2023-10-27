محمد راشد يصطدم بمدربه السابق: إيسايلا غيّر شكل عجمان

ستمثّل مباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين فرصةً لتجدد اللقاء بين محمد راشد، نجم البطائح (الراقي)، ودانييل إيسايلا، المدير الفني لعجمان (البرتقالي).

وسبق لراشد وإيسايلا العمل معا حينما كانا في نادي بني ياس (سيوف العاصمة)، قبل أن يغادرا بنهاية موسم 2022-2023 المنصرم. واعترف المهاجم، "شكل البرتقالي وتكتيكه قد اختلف تغيير المدير الفني"، في إشارةٍ إلى تعيين إيسايلا خلفا لكايو زاناردي.ونوّه صاحب القميص رقم 7، "نحن قادمون من انتصارٍ، ونسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية ضد البرتقالي. تدربنا بشكلٍ جيدٍ استعدادا للقاء، ولو كنا في مستوانا الطبيعي، فسنحقق ما نصبو إليه".

وفي ختام تصريحاته، شدد راشد على ارتياحه في صفوف البطائح، مصرحا، "أشعر بأنني ألعب مع الزملاء منذ سنواتٍ طويلةٍ، فلم أجد صعوبةً في الانسجام معهم".

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